Врач оценила последствия пандемии на психическое здоровье россиян

В конце 2019 года все столкнулись с непонятной и страшной болезнью COVID-19. Ситуация повлияла на жизнь каждого человека во многих сферах, рассказала «Газете.Ru» Анна Ивашкина, ведущий психиатр клиники психического здоровья «Аксона».

«В самом начале пандемии многие люди находились в стрессе из-за страха перед неизвестностью, боязни заразиться и летального исхода. В этот период состояние многих определялось острой реакцией на стресс, заключавшейся в резко повышенной тревоге, напряженности, изменениях настроения, нарушениях сна», — объяснила она.

В это же время нарушаются социальные связи — резкая изоляция от привычных дел и круга общения, удаленная работа и возросшая безработица, нестабильность будущего ухудшают психологическое и психическое состояние. В семьях возникают конфликты. Для облегчения состояния часть людей стала прибегать к употреблению различных веществ.

«Как врач-психиатр отмечу, что употребление алкоголя и психоактивных веществ сказалось на увеличении пациентов в профильных клиниках. У людей с лабильной психикой усилилось суицидальное поведение, требующее психиатрической помощи. У людей со склонностью к тревожным реакциям стали чаще встречаться обсессивно-компульсивные расстройства, проявляющиеся в навязчивых мыслях о инфекциях и грязи «везде» и действиях, например, постоянное ношение масок, многократное мытье рук, дезинфекция и чрезмерное увлечение чистотой и помещений, и тела, доводящее до дерматитов», — сказала врач.

Сам вирус COVID является нейротропным с одной стороны, с другой стороны — повреждает кровообращение, все это в сумме влияет на нервную систему. На фоне заболевания возникали инфаркты головного мозга, что приводило к снижению умственных способностей, от небольших проявлений до развития слабоумия и деменции.

«Как и любой вирус, COVID вызывает выраженную астению — снижает работоспособность, концентрацию внимания, следом за этим тревогу, нарушения сна, ухудшение настроения, отмечались помрачение сознания, дезориентировка, особенно у пожилых людей. Отдельно отмечу, что само лечение вирусного заболевания тоже является очень серьезным испытанием и играет свою роль в подавлении психического состояния. К примеру, гормональная терапия по жизненным показаниям приводит к снижению настроения», — рассказала эксперт.

После выздоровления инфекция оставляет следы на психике. Постковидный синдром характерен для пациентов, перенесших вирус — они часто отмечают «туман в голове», снижение когнитивных функций, внимания, памяти вплоть до дезориентации в пространстве, стойко сниженное настроение даже в отдаленный период перенесенного заболевания, нарушения сна.

«Как практикующий психиатр отмечу, что участились явления ипохондрических расстройств, когда люди со склонностью к тревожным расстройствам при малейшем дискомфорте ставят себе хронические диагнозы и либо занимаются бесконечным, ненужным и часто вредным самолечением, либо третируют врачей, когда достаточно просто упорядочить режим и включить здоровый образ жизни и спорт в ежедневную повестку», — заявила эксперт.

Вся перечисленная симптоматика хорошо поддается терапии у профессиональных врачей психиатров. Нельзя игнорировать у себя тревогу, резкие перемены настроения, трудности концентрации внимания и бессонницу — правильным решением будет подобрать эффективный и комфортный метод лечения, резюмировала врач.

Ранее врач объяснила, как по языку понять, что с желудком что-то не так.