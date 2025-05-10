На Украине начали массово применять санкции к гражданам, нарушившим правила мобилизации. Как сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на министерство юстиции страны, за неуплату штрафов нарушителям блокируют банковские счета, а в случае отсутствия средств — арестовывают имущество, включая недвижимость, автомобили и ценные вещи.

После вынесения постановления о нарушении у гражданина есть 15 дней на оплату штрафа. Если платежа нет, дело передается в исполнительную службу, которая блокирует счета в гривнах и иностранной валюте. При отсутствии денег на счетах взыскание обращается на имущество должника. Только в Полтавской области к 1 мая вынесено около 1,5 тысячи таких постановлений.

Рост числа уклоняющихся от мобилизации фиксируют и силовые структуры. По данным «Страны.ua», ссылающейся на источник в СБУ, ежедневно задерживают десятки, а иногда сотни военнообязанных. В соцсетях активно распространяются видео, где сотрудники военкоматов применяют силу при задержании мужчин, что вызывает общественный резонанс.

10 мая руководитель рекрутингового центра для набора добровольцев в ВСУ от 116-й отдельной механизированной бригады Юрий Максимов заявил, что украинские власти провалили процесс мобилизации.

Ранее в МИД России призвали США «привести в сознание» Зеленского.