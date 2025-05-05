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В Удмуртии брат изнасиловал несовершеннолетнюю двоюродную сестру

В Удмуртии мужчину задержали за изнасилование двоюродной сестры
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Pixabay

Суд избрал меру пресечения жителю Удмуртии, которого подозревают в изнасиловании двоюродной сестры. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, 20-летний житель города Сарапула в период с июня 2023 по май 2024 года насиловал родственницу 2011 года рождения. Известно, что эпизодов было несколько, но детали не уточняются.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. На данный момент его проверяют на причастность к произошедшему.

«В судебном заседании обвиняемый и его защитник не возражали против удовлетворения судом ходатайства следователя», – сообщается в публикации.

Фигуранта разбирательств отправили под домашний арест. Помимо этого, суд наложил на него ряд запретов, в том числе и на общение с двоюродной сестрой.

До этого в Петербурге мужчину обвинили в надругательстве над дочерью в новогоднюю ночь полтора года назад, когда ребенку было 12 лет. Девочка длительное время скрывала эту информацию, но недавно рассказала в школе.

Ранее в Москве подростка изнасиловали после употребления колы в гостях.

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