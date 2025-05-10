В Петербурге изнасиловали пенсионерку и бросили ее на лестничной клетке

В Петербурге на лестничной площадке обнаружили изнасилованную пенсионерку, ее не спасли. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в доме на проспекте Народного Ополчения. Мужчина обнаружил 73-летнюю соседку на лестничной клетке. Во время осмотра выяснилось, что женщина получила многочисленные травмы, внутри у нее нашли инородные предметы.

Позже сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который также проживал в одном доме с пенсионеркой. Известно, что он безработный.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства преступления выясняют следователи», – сообщается в публикации.

Как сообщает kp.ru, после визита на место инцидента полицейские доставили в отделение 64-летнего соседа, который и обнаружил женщину, его поместили в камеру. Спустя некоторое время в полиции оказался другой подозреваемый, безработный, которому 61 год.

Ранее житель Ленобласти надругался над женщиной и пытался вывезти ее в Петербург.