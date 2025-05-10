«Все закрыто»: в курской студии оправдались за танец на пилонах под песню «Катюша»

В сети распространилось видео, на котором жительницы Курска станцевали на пилонах в военной форме под песню «Катюша». В студии LUXURY Pole Dance Studio назвали «грустной» реакцию на видеоролик и пояснили «Газете.Ru», что видео было снято для находящихся в зоне спецоперации мужей учениц еще в марте во время отчетного концерта.

«Отчетник был 2 марта. У девочек мужья на СВО, они решили на концерте снять для них танец. Без каблуков, в шортах. Все закрыто. Pole sport официально 23 апреля 2021 признан спортом. Если бы гимнастки под эту песню выступили, такой бы не было реакции. Очень грустно, что видео для мужей-бойцов стало объектом хейта. Видео было взято без спроса с личной страницы ученицы студии. Я пообщалась с юристами, и на данный момент будем подавать жалобу в прокуратуру на администраторов всех пабликов, незаконно разместивших ее личное видео», — сказали там.

9 мая Telegram-канал «Актуальный Курск» опубликовал видеоролик, на котором ученицы студии LUXURY Pole Dance Studio, одетые в гимнастерку, пилотку и короткие шорты, исполняют танец на пилонах под песню «Катюша». В комментариях пользователи назвали танец позором и кощунством.

При этом в соцсетях самой студии под видео с выступлением представители еще в марте поясняли, что таким образом ученицы с помощью творчества «выразили свою гражданскую позицию».

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