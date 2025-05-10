Правительство Венгрии показало видео с задержанием украинского шпиона

В центре Будапешта венгерские спецслужбы задержали и выдворили из страны сотрудника украинской разведки, действовавшего под дипломатическим прикрытием. Об этом сообщило правительство Венгрии, опубликовав в соцсетях видеозапись операции Контртеррористического управления.

На видео видно, как агенты венгерских спецслужб останавливают белый автомобиль на улице, извлекают из него мужчину средних лет и, скрутив ему руки, помещают в свой автомобиль. Номер задержанного автомобиля был замазан, имя украинского шпиона не раскрывается.

В комментариях к видео говорится, что в пятницу «поздно вечером сотрудники Контртеррористического управления задержали гражданина Украины в центре столицы».

«Главное управление полиции Венгрии по делам иностранцев запретило ему дальнейшее пребывание в стране из-за шпионской деятельности», — отметили власти.

Позднее ночью гражданин Украины был депортирован из Венгрии, так как «его действия представляли серьезную угрозу для суверенитета страны». Ранее он работал под дипломатическим прикрытием, однако его официальный статус был аннулирован.

9 мая Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что сотрудники ведомства впервые в истории разоблачили агентурную сеть военной разведки Венгрии. Правоохранители якобы задержали двух шпионов — мужчину и женщину, в прошлом служивших в армии страны. Как рассказали в ведомстве, в том числе задачей агентов был сбор данных о ситуации в Закарпатской области и уязвимых местах региональной системы противовоздушной обороны.

Ранее молдавский агент раскрыл детали контактов с военной разведкой Украины.