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В Петербурге из квартиры бизнесмена похитили 12,5 млн рублей

«78.ru»: в Петербурге домушник украл из квартиры 12,5 млн рублей
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Приморском районе Петербурга неизвестный подобрал ключ к квартире предпринимателя и украл 12,5 млн рублей, хранившиеся в шкафу. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в правоохранительные органы обратился местный предприниматель. Мужчина сообщил, что из его квартиры на Приморском проспекте были похищены накопления в валюте. Ущерб потерпевший оценил в 12,5 млн рублей, он хранил накопления в шкафу.

По предварительной информации, вор проник в жилище мужчины, подобрав ключ от входной двери. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что саратовец ограбил знакомую на первом свидании. Женщина познакомилась в сети с молодым человеком, пара договорилась о свидании. Россиянка предложила 19-летнему юноше покататься на ее машине, во время прогулки, он заметил в сумке приятельницы крупную сумму денег, схватил ее и убежал. Кроме 10 тысяч рублей, находились банковская карта, ключи от автомобиля и документы. Документы он выкинул, а деньги потратил на личные нужды. Подозреваемого в ограблении задержали, возбуждено уголовное дело, юноше может грозить до четырех лет лишения свободы.

Ранее россиянин ограбил офис микрозаймов и проиграл деньги в онлайн-казино.

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