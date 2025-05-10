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В Белгороде задержали мужчину, сорвавшего знамя Победы

В Белгороде задержали сорвавшего знамя Победы мужчину, он раскаялся
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РИА Новости

В Белгороде правоохранительные органы задержали мужчину, сорвавшего знамя Победы. Об этом сообщает mk.ru.

«В отношении мужчины составлен протокол по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство)», — говорится в публикации.

Инцидент произошел несколько дней назад на Гражданском проспекте. Очевидцы рассказали, что он сорвал флаг, постоял несколько минут на крыльце и ушел.

«Он раскаялся в содеянном, однако жители города прощать выходку не готовы», — отмечает газета.

Посольство России в Германии ранее сообщило об акте вандализма, произошедшем в Хебертсхаузене близ мемориального комплекса в Дахау, где российским послом Сергеем Нечаевым и представителями белорусского консульства в Мюнхене были возложены венки у бывшего стрельбища СС. Неизвестные лица срезали российские и белорусские ленты с возложенных венков, что подтверждается фотографиями, предоставленными посольством.

Ранее неизвестные повредили памятник героям войны на Камчатке.

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