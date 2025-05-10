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Пассажирский автобус сгорел на трассе в Дагестане

Пассажирский автобус загорелся на трассе в Карабудахкентском районе Дагестана

В Карабудахкентском районе Дагестана на трассе загорелся пассажирский автобус. Следственное управление СКР по республике объявило о начале проверки обстоятельств случившегося, говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Согласно предварительным данным, возгорание автобуса, перевозившего пассажиров, произошло 10 мая вблизи поселка Ачи-Су.

В настоящее время следователи выясняют причины инцидента. По результатам проверки будет принято решение о дальнейших процессуальных действиях.

Прокуратура Дагестана также подключилась к расследованию. Представители надзорного ведомства сообщили агентству «Интерфакс» о проведении собственной проверки, направленной на установление соблюдения законодательства в сфере организации пассажирских перевозок.

Информация о пострадавших в результате происшествия на данный момент отсутствует.

Накануне в Бокситогорске Ленинградской области автомобиль с подростками перевернулся в кювет и загорелся, в результате чего пострадали две несовершеннолетние девушки.

Ранее самолет с 334 пассажирами загорелся при взлете, когда пилот перепутал лево и право.

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