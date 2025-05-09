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Жители Эстонии пришли на границу с Россией, чтобы посмотреть парад Победы

Mash: жители эстонской Нарвы пришли смотреть трансляцию парада из Ивангорода
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Телеграм-канал «Админка Ленобласти»

Жители эстонского города Нарвы пришли к российскому Ивангороду, чтобы смотреть трансляцию парада Победы в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Нарвский речной променад расположен недалеко от моста Дружбы, который соединяет Эстонию и Россию.

В апреле этого года начальник Генерального штаба Эстонии генерал-майор Вахур Карус заявлял, что республика планирует создать военную базу в пограничной с РФ Нарве. В начале года эстонские власти сообщали, что выделят €30,5 млн на укрепление границы с Россией и расширение возможностей наблюдения.

В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Торжества пройдут по всей России. Всего более 170 событий вошли в план мероприятий, приуроченных к памятной дате. Среди ключевых событий — акции «Свеча памяти», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».

Министр культуры Ольга Любимова отмечала, что празднование 80-летия Победы станет самым масштабным за прошедшие десятилетия.

Ранее премьер-министра Словакии Роберта Фицо заявил о попытке Эстонии сорвать его визит в Москву.

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80 лет Победы
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