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Житель Ленобласти надругался над женщиной и пытался вывезти ее в Петербург

В Ленобласти ищут мужчину, который изнасиловал женщину и пытался увезти
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Shutterstock

В Ленобласти 27-летняя женщина обвинила местного жителя в изнасиловании. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Как рассказала сама пострадавшая, инцидент произошел в СНТ «Юбилейное ручьи». Мужчина надругался над пострадавшей, после чего усадил в машину и повез в сторону Санкт-Петербурга. По пути девушке удалось выйти из машины и сбежать.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает mk.ru, женщина не сразу обратилась в правоохранительные органы, так как чувствовала себя плохо. Известно, что незнакомцу 46 лет.

Как пострадавшая изначально попала к мужчине, не сообщается.

До этого в Подмосковье двое приезжих получили сроки за похищение человека. Мужчины избили пострадавшую и потребовали от женщины пять миллионов рублей, которые она у них якобы украла.

После этого ее вывезли в Красногорск и избили. Вскоре ее повезли в другой город, но по пути сотрудники ДПС остановили автомобиль, и пленница смогла попросить о помощи.

Ранее в Бурятии двое подростков и мужчина держали в плену пенсионера.

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