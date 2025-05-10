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В Петербурге мужчина облил краской окна школы из-за британского флага

Неизвестный испортил окна языковой школы в Петербурге из-за британского флага

Неизвестный испортил окна языковой школы Lingua Jet, расположенной на проспекте Славы в Санкт-Петербурге, из-за висевшего на них британского флага. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как рассказала владелица школы Ангелина, образовательное учреждение работает уже 10 лет. За это время не случалось никаких конфликтов, но вечером 5 мая ситуация изменилась. В тот день некий мужчина нарисовал на окнах школы букву Z, а в течение следующих двух дней несколько раз обливал их краской.

«Мы думаем, что его пугают наши британские флаги. Они нарисованы на рекламе организации, что логично, потому что школа английского языка. Никого это раньше не смущало», — отметила женщина.

Она добавила, что боится, что в будущем этот мужчина может начать терроризировать сотрудников школы.

По словам Ангелины, неизвестный всегда готовился к тому, чтобы испортить окна образовательного учреждения. Он заранее надевал кепку, чтобы спрятать лицо, и наносил краску только в те моменты, когда рядом никого не было.

Владелица школы подчеркнула, что из-за произошедшего обратилась к участковому. Однако он отказался браться за это дело, поэтому теперь Ангелина хочет написать заявление в прокуратуру.

Ранее неизвестные осквернили мемориал «Ополченцам» в Санкт-Петербурге.

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