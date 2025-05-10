В Нижегородской области врачи вытащили из желудка девушки трехкилограммовый ком волос

В Нижегородской области спасли девушку с комом волос в желудке

Хирурги Нижегородской областной клинической больницы спасли несовершеннолетнюю пациентку с «синдромом Рапунцель». Об этом в Telegram-канале сообщил главный редактор местного издания «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Во время обследования врачи обнаружили в желудке 17-летней девушки инородное тело внушительных размеров. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства, из брюшной полости пациентки извлекли трехкилограммовый комок волос.

«В медицине это явление называют трихобезоаром или синдромом Рапунцель. Это результат навязчивой привычки — жевать и глотать собственные волосы», — сообщил Никонов.

Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает, она идет на поправку.

Похожий случай произошел в Ставропольском крае: врачи детской больницы спасли 12-летнюю девочку с двумя гигантскими комками волос во внутренних органах. Школьница 10 дней не могла сходить в туалет и жаловалась на приступы рвоты.

Ранее на Урале врачи спасли девочку-подростка с синдромом Рапунцель.