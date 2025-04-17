В Липецке неизвестный запустил фейерверк в торговом центре. Об этом сообщает 112.
Инцидент произошел в ТРК «Ривьера». На кадрах с места инцидента заметно, что залпы повредили покрытия на полу и стенах.
Во время фейерверка посетители стали в панике эвакуироваться и искать укрытие, однако никто не пострадал.
Предположительно, устроивший фейерверк человек сделал это по указанию третьих лиц, которые нашли его в интернете и предложили выполнить задание.
По данным Mash, посетитель сначала сидел в кофейне и с кем-то говорил по телефону, но вскоре поджег пиротехнику и скрылся. По предварительной информации, он сделал это по заданию кураторов с Украины.
На данный момент виновника ищут. Исходя из видео на камерах наблюдения, им оказался мужчина средних лет.
Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Петербурге обманутая мошенниками пенсионерка запустила фейерверк в банке.