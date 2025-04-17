В Липецке неизвестный запустил фейерверк в торговом центре. Об этом сообщает 112.

Инцидент произошел в ТРК «Ривьера». На кадрах с места инцидента заметно, что залпы повредили покрытия на полу и стенах.

Во время фейерверка посетители стали в панике эвакуироваться и искать укрытие, однако никто не пострадал.

Предположительно, устроивший фейерверк человек сделал это по указанию третьих лиц, которые нашли его в интернете и предложили выполнить задание.

По данным Mash, посетитель сначала сидел в кофейне и с кем-то говорил по телефону, но вскоре поджег пиротехнику и скрылся. По предварительной информации, он сделал это по заданию кураторов с Украины.

На данный момент виновника ищут. Исходя из видео на камерах наблюдения, им оказался мужчина средних лет.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге обманутая мошенниками пенсионерка запустила фейерверк в банке.