Врач рассказала о самых опасных для здоровья блюдах на огне

К наиболее вредным блюдам, приготовленным на огне, можно отнести колбасы, сардельки и маринованное мясо на кости. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, в них содержится большое количество жира, окисление которого способствует образованию канцерогенов.

Она уточнила, что при сильном пережаривании мяса на огне в нем образуются канцерогенные вещества, что грозит развитием онкологических заболеваний.

«Кроме того, шашлыки часто маринуют с большим количеством соли, сахара и майонеза. Все это приводит к задержке жидкости в организме, что нарушает функцию почек и вызывает скачки давления. Следовательно, при гипертонии нельзя употреблять шашлык с большим количеством соли», — подчеркнула Русакова.

Чтобы получить пользу, врач посоветовала выбирать нежирные сорта красного мяса и птицы и готовить их на слабом огне.

Диетолог Нурия Дианова до этого говорила, что россиянам, решившим готовить во время майских праздников шашлыки, лучше выбрать для этого растительное мясо. Аналог обычному мясу позволяет сделать блюдо не менее вкусным, однако намного более полезным для здоровья, рассказала она.

Ранее был назван продукт, повышающий риск развития восьми видов рака.