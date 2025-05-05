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Назван продукт, повышающий риск развития восьми видов рака

El Español: обработанное мясо повышает риск развития восьми видов рака
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Ingram Images/Global Look Press

Обработанное мясо — сосиски, бекон, колбасные изделия — может повышать риск развития восьми видов рака. Об этом онколог Анаум Максуд из Хьюстонского методистского института рассказала в интервью изданию El Español.

«Обработанное мясо содержит нитрозамины — сильные канцерогены. Они ассоциируются с раком легких, головного мозга, печени, почек, мочевого пузыря, желудка, носовых пазух, а также с опухолями кишечника», — отметила Максуд.

По ее словам, важным шагом в профилактике рака толстой кишки является повышение потребления клетчатки — полезных пищевых волокон. Оптимальной моделью питания она назвала средиземноморскую диету, основанную на овощах, фруктах, злаках и полезных жирах.

Однако отмечается, что здоровая диета является не единственным эффективным средством профилактики рака. По словам доктора Амрита Сингха, онколога из клиники Майо, риск развития злокачественных образований в толстой кишке возрастает при пассивном образе жизни. Чтобы снизить риски, врач советует уделять физической активности не менее 30 минут в день.

Ранее частое потребление курицы связали с высоким риском развития рака.

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