Онищенко рассказал об опасностях холеры

Онищенко рассказал, почему холера более опасна для детей

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал РИА Новости, что холера более опасна для детей.

Онищенко пояснил, что дети в силу своего возраста не могут следить за личной гигиеной также, как и взрослые. Поэтому в странах, где распространена холера, за ними необходимо следить с особым внимание.

«Конечно, прежде всего (необходимо. — «Газета.Ru») обращать на внимание на детей, потому что понятная причина — у них еще нет тех навыков, будем говорить, в том числе и гигиенических, которые стали для них нормой — использование мытья рук, использование пищи», — поделился эксперт.

До этого Онищенко говорил, что дисфункция кишечника является главным симптомом холеры.

Специалист пояснил, что во время болезни организм начинает страдать от обезвоживания, поэтому его лечат регидрационными смесями.

В борьбе с холерой также помогают антибиотики, пояснил Онищенко.

Ранее школьник из Новосибирска заразился холерой в Индии.