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Онищенко рассказал об опасностях холеры

Онищенко рассказал, почему холера более опасна для детей
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РИА «Новости»

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал РИА Новости, что холера более опасна для детей.

Онищенко пояснил, что дети в силу своего возраста не могут следить за личной гигиеной также, как и взрослые. Поэтому в странах, где распространена холера, за ними необходимо следить с особым внимание.

«Конечно, прежде всего (необходимо. — «Газета.Ru») обращать на внимание на детей, потому что понятная причина — у них еще нет тех навыков, будем говорить, в том числе и гигиенических, которые стали для них нормой — использование мытья рук, использование пищи», — поделился эксперт.

До этого Онищенко говорил, что дисфункция кишечника является главным симптомом холеры.

Специалист пояснил, что во время болезни организм начинает страдать от обезвоживания, поэтому его лечат регидрационными смесями.

В борьбе с холерой также помогают антибиотики, пояснил Онищенко.

Ранее школьник из Новосибирска заразился холерой в Индии.

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