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Лариса Долина рассказала о пропавшем на ВОВ дедушке

Певица Долина не смогла найти информацию о пропавшем на фронте дедушке
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Анатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости

Народная артистка России Лариса Долина рассказала о дедушке, пропавшем на Великой Отечественной войне. Ее цитирует mk.ru.

По словам Долиной, дед ушел на фронт добровольцем и не вернулся — пропал без вести. Ему было 35–36 лет.

Певица приложила немало усилий, чтобы хотя бы найти могилу дедушки, но попытки оказались тщетными.

«Я пыталась найти хоть какие-то сведения. Но, к сожалению, нет: у меня ничего не получилось», — сказала она.

Долгие годы Лариса Долина старается выходить на сцену 9 мая, запланирован у нее был концерт и в этот День Победы.

Павел Дуров в День Победы также рассказал о деде-фронтовике.

Ранее стало известно, что актер Павел Деревянко посетил могилу деда в День Победы.

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