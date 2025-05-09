Китай стал закупать меньше нефти

В апреле Китай импортировал в среднем 11,695 млн баррелей нефти в сутки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Этот показатель оказался на 3,4% ниже уровня марта, когда импорт достиг максимума за полтора года. Вместе с тем, по сравнению с апрелем прошлого года, объем поставок вырос на 7,5%.

В количественном выражении в прошлом месяце страна ввезла 48,06 млн тонн нефти на сумму около $25,28 млрд, тогда как в марте этот показатель составлял 51,41 млн тонн, а в апреле 2024 года — 44,72 млн тонн.

За первые четыре месяца 2025 года общий импорт нефти в Китай превысил 183 млн тонн, что эквивалентно 11,13 млн баррелей в сутки, и на 0,5% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. При этом затраты на закупку нефти снизились на 8,5%, уменьшившись с $109,63 млрд до $100,36 млрд.

Импорт нефтепродуктов в апреле составил 3,57 млн тонн на сумму почти $2,1 млрд. По сравнению с мартом объем поставок вырос на 17%, однако по сравнению с апрелем прошлого года снизился более чем на треть. В целом за январь-апрель Пекин приобрел 12,92 млн тонн нефтепродуктов, что на 25,6% меньше показателя за аналогичный период 2024 года.

До этого сообщалось, что Китай в первом квартале 2025 года сократил импорт нефти из России на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 24,315 млн тонн.

Ранее в США заявили, что Китаю предложили российскую нефть по сниженной цене.