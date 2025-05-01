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Школьниц из ХМАО отправили на субботник за танец у Вечного огня

В Югре девочки танцевали тверк у Вечного огня и отправились на субботник
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Партия «Единая Россия»

В Нижневартовске провели субботник в городском Парке Победы, в нем поучаствовали ученицы школы №10, ранее танцевавшие тверк у Вечного огня. Об этом сообщает администрация образовательного учреждения.

Недавно две девочки станцевали тверк возле Вечного огня, чем спровоцировали скандал в соцсетях и проведение доследственной проверки. Личности школьниц быстро установили благодаря записанному на мемориале видео и пригрозили им постановкой на учет, а их родителям — наказанием за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

В городском департаменте образования заявили изданию NEFT, что после инцидента во всех школах города провели классные часы, на которых детям напомнили о недопустимости осквернения памятников Великой Отечественной войны.

А сегодня стало известно, что школьниц, совершивших этот проступок, привлекли к ежегодной уборке территории. В администрации школы, где учатся нарушительницы, назвали субботник проявлением патриотизма.

Ранее свердловчанина, прикурившего сигарету от Вечного огня, посадили на три года.

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