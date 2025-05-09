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В Сызрани женщины избили 80-летнюю пенсионерку и ее дочь

Хулиганы избили пожилую женщину и ее дочь в Сызрани
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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Самарской области избили пенсионерку и ее дочь. По факту произошедшего возбудили дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Информация о нападении сначала появилась в социальных сетях. В посте сообщалось, что 6 мая в Сызрани несколько женщин избили 80-летнюю пенсионерку и ее дочь. В результате потерпевшие получили множественные телесные повреждения.

После публикации в соцсетях СК возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

В апреле пенсионерка из Петербурга пострадала, пытаясь разнять драку юношей. Когда пожилая женщина подошла, один из молодых людей упал на нее, и та упала, сильно ударившись головой.

Пострадавшую пенсионерку доставили в больницу №33 в Колпино. Там у пожилой пациентки обострились возрастные заболевания и начались осложнения. В медицинском учреждении она пробыла до 8 мая — ее не удалось спасти из-за тромбоэмболии легочной артерии.

Ранее в Барнауле мужчина жестоко избил пенсионера на парковке.

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