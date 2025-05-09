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Петербургская пенсионерка не выжила, пытаясь разнять драку юношей

В Петербурге пенсионерка не выжила, пытаясь разнять драку юношей
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Shutterstock

В Петербурге 70-летняя пенсионерка пыталась разнять драку молодых людей и не выжила. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 17 апреля возле сетевого магазина на Московском шоссе. Пожилая женщина попыталась разнять юношей, которые дрались. Когда пенсионерка подошла, один из молодых людей упал на нее, и та упала, сильно ударившись головой.

Пострадавшую пенсионерку доставили в больницу №33 в Колпино. Там у пожилой пациентки обострились возрастные заболевания и начались осложнения. В медицинском учреждении она пробыла до 8 мая — ее не удалось спасти из-за тромбоэмболии легочной артерии.

До этого в Башкирии юноша впал в кому после попытки разнять драку в гостях. Прибывшие на место медики госпитализировали школьника, у него обнаружили гематомы и отек мозга. Вывести пациента из комы так и не удалось.

Ранее в российском городе на турнире по MMA произошла массовая драка.

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