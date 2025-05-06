В Барнауле мужчина жестоко избил пенсионера на парковке

В Барнауле конфликт девушки и пожилого мужчины на парковке закончился дракой, спасти избитого пенсионера не удалось. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Барнаул».

Инцидент произошел возле местного рынка, пожилой мужчина ждал в авто свою спутницу, когда рядом припарковался автомобиль с молодой парой. Девушка вышла из авто и задела машину пожилого человека, возникла ссора.

В ходе конфликта к пенсионеру подбежал молодой человек и начал избивать его, после чего пара скрылась. Пожилому мужчине стало плохо, прибывшая на место бригада реанимации спасти избитого не смогла. По данным mk.ru, личности участников инцидента установлены.

До этого сообщалось, что в Ульяновской области пьяный мужчина забил собутыльников палкой. Инцидент произошел 22 апреля в поселке Новочуфаровский. Обвиняемый распивал спиртные напитки с 71-летним приятелем и его 38-летней знакомой. Во время застолья между мужчинами возникла ссора, гость схватил табурет и избил пенсионера, затем вооружился палкой со вбитым в нее гвоздем и несколько раз ударил ею женщину. Спасти пострадавших не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье мигрант избил пожилого мужчину в автобусе.