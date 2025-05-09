Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Расследование повреждения газопровода в Балтийском море продолжается при участии Китая

Полиция Финляндии продолжает расследование подрыва газопровода Balticconnector
close
Finnish Border Guard/Reuters

Полиция Финляндии продолжает расследование обстоятельств повреждения газопровода Balticconnector, произошедшего в Балтийском море в 2023 году. Об этом сообщает сообщает Reuters.

В полиции заявили, что сотрудничество с Китаем продолжается в связи с ущербом, который, как предполагается, был нанесен судном под флагом Гонконга.

ЧП на газопроводе Balticconnector произошло в октябре 2023 года. Сначала операторы зарегистрировали падение давления, а затем появились данные об утечке, из-за чего клапаны трубы пришлось перекрыть. Норвежские сейсмологи зафиксировали в районе инцидента взрыв магнитудой 1 по шкале Рихтера.

Позднее китайские власти признали, что повреждение газопроводу Balticconnector «случайно» нанес корабль Newnew Polar Bear, который в то время ходил под флагом Гонконга.

До этого сообщалось, что газопровод Balticconnector прекратил работу после аварии, но уже спустя месяц его восстановили и вернули в эксплуатацию.

Ранее Еврокомиссия предложила использовать спутники и морские дроны для слежки за танкерами РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами