Расследование повреждения газопровода в Балтийском море продолжается при участии Китая

Полиция Финляндии продолжает расследование обстоятельств повреждения газопровода Balticconnector, произошедшего в Балтийском море в 2023 году. Об этом сообщает сообщает Reuters.

В полиции заявили, что сотрудничество с Китаем продолжается в связи с ущербом, который, как предполагается, был нанесен судном под флагом Гонконга.

ЧП на газопроводе Balticconnector произошло в октябре 2023 года. Сначала операторы зарегистрировали падение давления, а затем появились данные об утечке, из-за чего клапаны трубы пришлось перекрыть. Норвежские сейсмологи зафиксировали в районе инцидента взрыв магнитудой 1 по шкале Рихтера.

Позднее китайские власти признали, что повреждение газопроводу Balticconnector «случайно» нанес корабль Newnew Polar Bear, который в то время ходил под флагом Гонконга.

До этого сообщалось, что газопровод Balticconnector прекратил работу после аварии, но уже спустя месяц его восстановили и вернули в эксплуатацию.

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