Поврежденный в октябре газопровод Balticconnector возобновил работу

Газопровод Balticconnector, который прекращал работу в октябре 2023 года после аварии, восстановили и ввели в эксплуатацию. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на директора компании Gasgrid Finland Янне Гренлунда.

«Газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией сегодня вновь введен в коммерческую эксплуатацию», — заявил Гренлунд.

ЧП на газопроводе Balticconnector произошло в ночь на 8 октября. Сначала операторы зарегистрировали падение давления, а затем появились данные об утечке, из-за чего клапаны трубы перекрыли. Спустя два дня норвежские сейсмологи заявили, что с некоторой вероятностью зафиксировали взрыв магнитудой в 1 в районе Balticconnector. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна и никогда не будет иметь отношения к таким происшествиям, как подрыв газопровода Balticconnector.

В ноябре Финляндия пришла к выводу, что повредить газопровод мог якорь китайского судна Newnew Polar Bear. Подробнее о результатах расследования аварии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в Финляндии построят два новых корабля для охраны Balticconnector.