Участниками празднования Дня Победы в Каракасе стали более 2 тыс. человек

Постоянное представительство Забайкальского войскового казачьего общества провело празднование Дня Победы в центральном районе столицы Венесуэлы — Каракасе. Мероприятие приурочено к 80-й годовщине победы Красной Армии над нацизмом и фашизмом, сообщает пресс-служба представительства.

В праздновании приняли участие более 2000 человек, включая выдающихся деятелей культуры, искусства и политики Венесуэлы. Среди гостей были Сесара Эррера, Фабиана Монтьель, Норис Эррера, художник Эммануэль Маркано, Генри Сильва, Карлос Сьерра и представители Федерации женщин Венесуэлы.

«Это событие стало величественной демонстрацией силы и единства, подтвердившей лидерство президента России Владимира Путина и солидарность с президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро Моросом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что программа началась с мото- и автопробега. Несмотря на проливной дождь, праздник продолжился открытием мемориала Могилы неизвестного солдата и зажжением Вечного огня. Участникам и гостям вручили памятные подарки.

Представитель российского казачества в Венесуэле, полковник Роман Фроленко, отметил важность мероприятия.

«Для нас большая честь разделить этот великий праздник с венесуэльским народом. Мы — потомки солдат Красной Армии, которые отдали свои жизни в борьбе против нацизма и фашизма. Мы будем следовать приказам президента Владимира Путина, чтобы гарантировать безопасность, процветание и уважение наших народов», — сказал он.

В организации считают, что празднование стало символом исторической победы Советского Союза над фашистской Германией и подтвердило дружбу между Россией и Венесуэлой. Кроме того, мероприятие подчеркнуло единство взглядов двух стран на вопросы суверенитета и мира.



Проведение юбилейного празднования Дня Великой Победы Советского Союза над фашистской Германией в Венесуэле является не только символом исторической победы, но и подтверждает братские связи между Венесуэлой и Россией сегодня, подчеркивая единый взгляд на вопросы суверенитета и мира.