В Берлине 9 мая впервые разрешили проведение проукраинской акции у советского воинского мемориала в парке Тиргартен. Как сообщает Berliner Zeitung, около 20 демонстрантов с украинскими флагами и символикой НАТО собрались на западной стороне мемориала.

В прошлые годы полиция не допускала подобных мероприятий в этом месте.

Участники акции скандировали лозунги, связанные с украинскими националистическими движениями, которые в годы Второй мировой войны сотрудничали с нацистской Германией. Некоторые держали плакаты, содержание которых не уточняется. Для обеспечения порядка улица 17 Июня была перекрыта полицией в обоих направлениях, а на месте дежурили стражи правопорядка.

Также сегодня сообщалось, что уличный музыкант в Берлине был задержан правоохранительными органами после исполнения гимна СССР.

Власти Берлина ввели ограничения на использование российских флагов и символики 8 и 9 мая 2025 года на территории советских мемориалов, расположенных в Трептов-парке, Тиргартене и Панкове. Под запрет попали атрибуты, традиционно связанные с Днем Победы и освобождением от нацизма, включая Знамя Победы, флаг СССР, георгиевскую ленту, форму советских солдат времен Второй мировой войны, а также советские песни и марши.

Ранее немецкий политик призвала Мерца приехать в Москву 9 мая.