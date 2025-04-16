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Израильский самолет из-за ошибки ударил по своим

Израильский самолет из-за ошибки ударил по своим в районе кибуца Нир Ицхак
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Ammar Awad/Reuters

Израильский самолет из-за ошибки сбросил снаряды на территорию кибуца Нир Ицхак у границы с сектором Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Армии освобождения Израиля (ЦАХАЛ).

В результате инцидента никто не пострадал, однако по факту происшествия была инициирована проверка. Его причиной предварительно названа техническая неисправность.

До этого самолет ЦАХАЛ по ошибке сбросил снаряд рядом с израильским поселком при налете на Рафах в мае 2024 года в районе мошава Ятед на юге Израиля. Боеприпас не взорвался.

13 апреля две израильские ракеты попали в больницу сектора Газа.

Было повреждено отделение неотложной помощи, а также другие здания. Незадолго до удара в больницу позвонил человек, который представился сотрудником израильской службы безопасности. После этого пациентов больницы эвакуировали.

Ранее Израиль нанес удары по сирийским военным объектам.

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