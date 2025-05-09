Сенатор от Ингушетии высказался о нападении на рабочих из региона во Владимирской области

Ситуация с нападением на рабочих из Ингушетии, которое произошло в городе Камешково Владимирской области, находится на контроле у главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова. Об этом сообщил сенатор от республики Микаил Илезов, передает газета «Сердало».

По словам политика, власти Ингушетии незамедлительно отдали поручения изучить данный инцидент с точки зрения объективности расследования его обстоятельств. Кроме того, он заявил, что к вопросу также был подключен сенатор от Владимирской области Андрей Шохин.

Накануне соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что группа вооруженных людей с дубинками, кастетами и ножами напала на уроженцев Ингушетии в городе Камешково Владимирской области. По его словам, группа ингушей возвращалась с работы, когда было совершено нападение. В результате нападения несколько человек получили травмы.

Инцидент был зафиксирован на видеозаписях, которые распространились в социальных сетях. На кадрах видно, как на крыльце гостиницы «777» происходит массовая драка с участием более десятка человек, некоторые из которых вооружены палками и бросают камни и бутылки.

Ранее в Петербурге рабочие устроили массовую драку около «Лахта-центра».