В ДТП под Волгоградом пострадали пять человек, двое попали в реанимацию

Под Волгоградом пять человек пострадали в ДТП, двое оказались в реанимации

Под Волгоградом в ДТП с грузовиком и легковым автомобилем пострадали пять человек, из которых двое оказались в реанимации. Об этом сообщает V1.RU.

Инцидент произошел в городе Волжском на острове Зеленый. Предварительно, 44-летний водитель «Опель Астра» не справился с управлением на улице Гидростроевская и столкнулся с автомобилем «ГАЗель». От удара легковую машину отбросило в сторону пешеходов.

В облздраве сообщили, что в результате произошедшего в больницу им. Фишера доставлены пять человек — четверо мужчин и одна женщина. Двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии, трое проходят обследование.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. По факту происхождения проводится доследственная проверка для установления всех обстоятельств аварии.

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