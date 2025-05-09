Провокаторы с флагами Украины пытались помешать церемонии возложения венков в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне к Советскому военному мемориалу в Лондоне. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации говорится, что в церемонии принимал участие посол России в Великобритании Андрей Келин и многие послы стран СНГ.

По данным агентства, провокаторы собрались у мемориала еще до начала мероприятия. Сообщается, что они выкрикивали оскорбительные фразы во время церемонии, мешая ее проведению. Полицейские разделили две группы, однако не попытались вытеснить людей с территории.

Келин отметил, что подобные провокации проводятся по всей Европе.

«Такими акциями пытаются всячески помешать нам - и в Германии, и во Франции. Мы провели акции в наших посольствах достойным образом, несмотря на эти крики и попытки нам помешать», — заявил посол.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что угрозы провокаций со стороны Украины на День Победы не помешают русской военной машине. По словам Картаполова, Россия знает, куда идет, и понимает свои цели.

Ранее Марочко назвал направление, на котором высока вероятность провокаций ВСУ.