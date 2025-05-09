Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Лондоне провокаторы пытались помешать церемонии у Советского мемориала

РИА: провокаторы с флагами Украины пытались помешать возложить венки в Лондоне
close
Depositphotos

Провокаторы с флагами Украины пытались помешать церемонии возложения венков в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне к Советскому военному мемориалу в Лондоне. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации говорится, что в церемонии принимал участие посол России в Великобритании Андрей Келин и многие послы стран СНГ.

По данным агентства, провокаторы собрались у мемориала еще до начала мероприятия. Сообщается, что они выкрикивали оскорбительные фразы во время церемонии, мешая ее проведению. Полицейские разделили две группы, однако не попытались вытеснить людей с территории.

Келин отметил, что подобные провокации проводятся по всей Европе.

«Такими акциями пытаются всячески помешать нам - и в Германии, и во Франции. Мы провели акции в наших посольствах достойным образом, несмотря на эти крики и попытки нам помешать», — заявил посол.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что угрозы провокаций со стороны Украины на День Победы не помешают русской военной машине. По словам Картаполова, Россия знает, куда идет, и понимает свои цели.

Ранее Марочко назвал направление, на котором высока вероятность провокаций ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами