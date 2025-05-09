Сотрудники петербургского бара ограбили юного бизнесмена под видом проверки

В Петербурге сотрудников одного из баров обвинили в ограблении 18-летнего бизнесмена на 40,5 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 5 мая в баре Doski на Звенигородской улице, куда пришел юный предприниматель. По словам посетителя, охранники под предлогом проверки на наличие наркотиков отвели его в туалет, где осмотрели юношу и отобрали у него 40,5 тысячи рублей.

Полиция по результатам оперативно-розыскных мероприятий 7 мая задержала 28-летнего помощника администратора и двух охранников бара в возрасте 23 и 30 лет. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Отмечается, что один из задержанных ранее был дважды судим за аналогичные преступления.

До этого в Пушкине мужчина украл пожертвования из храма и пропил их. Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили местонахождение подозреваемого.

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