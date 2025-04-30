Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подростка ограбили и заставили пить мочу, запустив трансляцию в соцсетях

Во Франции трое человек ограбили и унизили в прямом эфире 17-летнего подростка
close
Mike_shots/Shutterstock/FOTODOM

Во Франции 17-летнего юношу ограбили и пытали, заставляя пить собственную мочу во время прямого эфира в соцсетях. Об этом пишет Le Figaro.

По данным французской газеты, трое человек напали на несовершеннолетнего, который думал, что идет на свидание в Сен-Дени. Вечером 24 апреля злоумышленники подкараулили жертву и, угрожая ей ножом, отвели на 10-й этаж здания. Там они отобрали у молодого человека вещи, избили его и стали унижать. Нападавшие заставляли подростка пить мочу, снимали все это на видео и транслировали в социальных сетях. Издевательства длились несколько часов.

Затем потерпевший, все еще находившийся в состоянии шока, обратился в полицию, однако отказался от госпитализации, несмотря на следы побоев по всему телу. Расследование по факту группового насилия, пыток и варварства начала прокурора Бобиньи. Причины инцидента устанавливаются, пока полиция не производила никаких арестов.

Ранее в Самаре под суд попал 17-летний лицеист, который на камеру унижал других подростков в туалете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами