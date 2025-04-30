Подростка ограбили и заставили пить мочу, запустив трансляцию в соцсетях

Во Франции трое человек ограбили и унизили в прямом эфире 17-летнего подростка

Во Франции 17-летнего юношу ограбили и пытали, заставляя пить собственную мочу во время прямого эфира в соцсетях. Об этом пишет Le Figaro.

По данным французской газеты, трое человек напали на несовершеннолетнего, который думал, что идет на свидание в Сен-Дени. Вечером 24 апреля злоумышленники подкараулили жертву и, угрожая ей ножом, отвели на 10-й этаж здания. Там они отобрали у молодого человека вещи, избили его и стали унижать. Нападавшие заставляли подростка пить мочу, снимали все это на видео и транслировали в социальных сетях. Издевательства длились несколько часов.

Затем потерпевший, все еще находившийся в состоянии шока, обратился в полицию, однако отказался от госпитализации, несмотря на следы побоев по всему телу. Расследование по факту группового насилия, пыток и варварства начала прокурора Бобиньи. Причины инцидента устанавливаются, пока полиция не производила никаких арестов.

Ранее в Самаре под суд попал 17-летний лицеист, который на камеру унижал других подростков в туалете.