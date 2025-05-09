Москвичей предупредили о сильном похолодании вечером 9 мая

Жителей и гостей столичного региона предупредили о сильном похолодании вечером и ночью 9 мая. Об этом в интервью агентству городских новостей «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Поступление арктического воздуха продолжится и предстоящей ночью температура воздуха ожидается даже ниже, чем накануне. В Москве минимальная температура в вечерние и ночные часы может опускаться до +1–3°C», — заявила она.

По словам синоптика, температура воздуха в пониженных формах рельефа может упасть до - 1°C, в московской области — до -2°C.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с 10 по 12 мая жителей столичного региона ожидают небольшие осадки и температура на 5-6°C ниже нормы. Температура ночью будет в диапазоне от 0 до +5°C, днем — от +9 до +14°C.

По словам Вильфанда, приближение к норме стало бы позитивным фактором, однако в ближайшее время этого не ожидается.

Ранее синоптик опроверг прогнозы об аномальной жаре и смерчах летом.