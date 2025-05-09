Рязанских школьников, поставивших девушку на колени и плевавших ей в лицо, задержали

В Рязани поймали школьников, поставивших девушку на колени и плевавших ей в лицо

В Рязани полицейские установили и поймали школьников, которые издевались над девушкой. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Установлено, что в инциденте участвовали три 13-летние девушки, а 14-летний юноша фиксировал происходящее на камеру. Всех подростков доставили в отдел полиции для разбирательства.

Сотрудники ПДН провели профилактические беседы с участниками конфликта и их родителями. Подростков поставили на профилактический учет.

Родителей несовершеннолетних привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Им грозят штрафы.

Инцидент произошел в районе Горроща. Подростки били лежавшую на асфальте девочку по голове ногами, затем одна из нападавших таскала пострадавшую за волосы. Девушку ставили на колени и заставляли извиняться, а также плевали ей в лицо.

Ранее в Удмуртии школьницы устроили жестокую драку при толпе подростков.