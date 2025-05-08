Школьницы поставили девушку на колени, плевали ей в лицо и заставляли извиняться

Школьники из Рязани избили сверстницу и сняли это на видео. Об этом сообщает «Новости Рязани Ya62».

Инцидент произошел в районе Горроща. На кадрах заметно, как подростки бьют лежащую на асфальте девочку по голове ногами, затем одна из них таскает пострадавшую за волосы. Во время разборок девушку ставили на колени и заставляли извиняться.

«Весь процесс на видео снимал парень, призывавший девочек сильнее бить», – сообщается в публикации.

По данным Telegram-канала, школьники плевали сверстнице в лицо и наносили удары по туловищу. Предположительно, нападавшая и пострадавшая испытывали симпатию к одному молодому человеку.

До этого на Кавказе четыре школьницы в хиджабах устроили разборки с пятой, предположительно, из-за того, что она «опозорила» одну из них «перед мальчиками». Последняя нанесла пострадавшей несколько ударов руками по лицу.

Ранее в Удмуртии школьницы устроили жестокую драку при толпе подростков.