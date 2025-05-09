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Путин обнял ветерана после парада Победы

Путин пообщался с ветераном Иваном Лыткиным и обнял его
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Алексей Майшев/Фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообщался с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Лыткиным и обнял его. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что с 99-летним ветераном Путин поговорил после парада Победы. Разговор с пожилым героям был «на ногах».

Лыткин воевал в составе 1-го Белорусского фронта, был артиллеристом-наводчиком, командиром знаменитой «сорокапятки», далее попал в разведку. После окончания войны он продолжил службу в советской армии, в разные годы он выполнял свои обязанности в Алжире, Африке и на Кубе.

Лыткин награжден орденом Отечественной войны I, II степени, орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени.

До этого Путин с зарубежными коллегами возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Церемония состоялась после завершения парада Победы на Красной площади. В том числе в ней приняли участие руководители КНР, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Египта, Сербии, Словакии и другие почетные гости. После того, как политики возложили цветы, они почтили память советских солдат минутой молчания.

Ранее сообщалось, что парад Победы в Москве посетили четверо ветеранов старше 100 лет.

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