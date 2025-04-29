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Глава Ленобласти рассказал о восстановлении музеев и учебных заведений Мариуполя

Ленинградские специалисты восстановили музеи и школу искусств Мариуполя
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Правительство Ленинградской области

Строители из Ленинградской области, которая является регионом-шефом Мариуполя, провели большую работу по восстановлению городского Музея блокады Ленинграда и Краеведческого музея. Теперь Ленобласть поможет с формированием экспозиции. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, посетивший учреждения во время своей рабочей поездки на Донбасс.

Глава региона отметил, что здание Музея блокады Ленинграда в Мариуполе, который еще называют музеем Жданова, восстанавливали из руин.

Пострадавший от пожара Краеведческий музей Мариуполя благодаря ленинградским строителям теперь превратился в функциональное музейное пространство, отметил Александр Дрозденко.

«Чтобы приблизить открытие — поможем с формированием концепции и оформления экспозиции», — пообещал глава региона.

Кроме того, Александр Дрозденко посетил Мариупольскую школу искусств №1 и Институт среднего профессионального образования, восстановленные ленинградскими строителями.

Во время рабочей поездки губернатор сообщил, что симфонический оркестр Ленобласти организует летний лагерь для юных музыкантов из Мариуполя и Енакиево.

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