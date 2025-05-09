В журнале «Чтиво» вспомнили легендарных советских военкоров

Журнал «Чтиво», главным редактором которого выступает Сергей Минаев, опубликовал имена легендарных советских военных корреспондентов времен Великой Отечественной войны.

Среди упомянутых журналистов Муса Джалиль, Аркадий Гайдар, Александр Твардовский, Евгений Халдей, Илья Эренбург, Константин Симонов и другие. Проект опубликовал их фотографии и биографии.

Телеведущий и журналист Сергей Минаев заявил о запуске журнала «Чтиво» в ноябре 2024 года. Проект рассказывает про большие исторические процессы и современную жизнь. В него вошла команда журнала Esquire.

В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В столичном Музее Победы на Поклонной горе представили официальный логотип 80-летия Победы: на нем изображена скульптура Евгения Вучетича «Родина-мать зовет!», которая находится на Мамаевом кургане в Волгограде.

Ранее ФСБ рассекретила показания камердинера Гитлера о самоубийстве фюрера.