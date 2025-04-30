«Самый тяжелый приказ в жизни». ФСБ рассекретила показания камердинера Гитлера о смерти фюрера

ФСБ рассекретила показания личного камердинера Адольфа Гитлера Гейнца Линге, ставшего одним из ключевых свидетелей смерти фюрера 30 апреля 1945 года в берлинском бункере. Документы, хранившиеся в архиве Ивановской области, содержат подробности последних часов жизни Гитлера, обстоятельства его самоубийства, а также данные советского следствия и судебно-медицинской экспертизы останков.

ФСБ обнародовала материалы допросов камердинера Адольфа Гитлера Гейнца Линге — одного из главных свидетелей последних часов жизни главы Третьего рейха. Рассекреченные документы датированы концом 1945 года и хранились в архиве управления ФСБ по Ивановской области, сообщает ТАСС. В них содержатся протоколы допросов, письменные показания, а также материалы следствия в отношении Линге и личного адъютанта фюрера Отто Гюнше.

Последние дни в «фюрербункере»

Гейнц Линге с 1935 года и до апреля 1945 года занимал должность личного камердинера Гитлера. Он возглавлял обслуживающий персонал, сопровождал фюрера в поездках, следил за его одеждой, питанием и порядком в резиденциях.

close Гейнц Линге Werner Kreusch/AP

В последние недели войны Линге находился рядом с Гитлером в подземном бункере в Берлине. Гитлер почти не покидал личных покоев, ограничив круг общения ближайшими доверенными — супругами Геббельс, личным врачом, адъютантами и обслуживающим персоналом.

29 апреля Гитлер женился на Еве Браун. По словам Линге, она добровольно заявила о готовности умереть вместе с фюрером.

close Адольф Гитлер и Ева Браун в своем доме в Берхтесгадене, недатированная фотография U.S. Army Signal Corps/AP

На следующий день Гитлер подписал приказ о попытке организованного прорыва из окруженного города, после чего попрощался с ближайшими соратниками. В частности, он зашел в кабинет Йозефа Геббельса, который, по утверждению Линге, пытался уговорить Гитлера не кончать с собой и уехать из Берлина. Фюрер категорически отказался.

После падения Берлина сотрудники Смерша задержали ряд представителей ближайшего окружения Гитлера: командующего обороной столицы генерала Гельмута Вейдлинга, личного пилота Ганса Баура, начальника службы охраны Ганса Раттенхубера, вице-адмирала Ханса Фосса и адъютанта Отто Гюнше. Они были этапированы в Москву. Линге, в отличие от них, сначала содержался в лагере в Кохтла-Ярве, затем в Таллине и только в декабре 1945 года был переведен в Бутырскую тюрьму НКВД. О причинах этой логистики в материалах ФСБ не сообщается.

Как умер Гитлер: свидетельства Линге

Согласно допросу от 11 мая 1945 года, начальник службы безопасности Ганс Раттенхубер сообщил, что Линге рассказал ему о смерти Гитлера и о выполнении «самого тяжелого приказа» в своей жизни. Слова Линге, по мнению Раттенхубера, указывали на то, что Гитлер сначала принял яд, а затем был застрелен. Он предположил, что Линге произвел контрольный выстрел, чтобы создать образ достойной смерти, соответствующей представлениям о воинской чести. Сам Линге, однако, утверждал: Гитлер выстрелил себе в висок сам.

По его письменным показаниям, 30 апреля около 15:45 Гитлер простился с супругами Геббельс и удалился в личный кабинет. Вскоре туда прошла Ева Браун. Спустя несколько минут Линге услышал выстрел.

Вместе с Мартином Борманом он вошел в кабинет и увидел Гитлера мертвым: он сидел на диване с простреленной правой стороной головы.

На полу лежали два пистолета. Браун находилась рядом, видимых ран у нее не было. «Как будто отравилась цианидом», — пояснил Линге.

Вместе с Борманом они завернули тела в одеяла, вынесли во двор и облили бензином. Гитлер заранее распорядился сжечь его тело, опасаясь, что оно будет доставлено в Москву и выставлено напоказ. После сожжения тела были зарыты неподалеку от входа в бункер.

Почему Гитлер не сбежал

В конце декабря 1945 года Линге дал письменные пояснения, в которых назвал четыре причины, по которым Гитлер решил покончить с собой: полная безнадежность военной ситуации, отказ от попытки прорыва, ухудшившееся физическое состояние и неспособность признать поражение.

Также Линге отверг любые версии о двойниках или инсценировке гибели. По его словам, в бункере был только один выход, а у фюрера не было замещающих лиц.

Опознание останков

5 мая 1945 года сотрудники Смерша обнаружили в воронке от авиабомбы в саду рейхсканцелярии обгоревшие тела мужчины и женщины. Они находились в нескольких метрах от входа в бункер. Как сообщается в материалах ФСБ, судебно-медицинская экспертиза показала: у мужчины в полости рта были остатки ампулы, чувствовался запах горького миндаля, в тканях выявлены следы синильной кислоты.

Однако степень повреждений и сожжения останков затруднила точное определение наличия огнестрельного ранения в голове.

10–11 мая были допрошены зубной техник Фриц Эхтман и помощница стоматолога Кете Гойзерман. Они по памяти описали зубные протезы и мосты Гитлера. Данные полностью совпали с архивными рентгеновскими снимками и записями медслужбы. Таким образом, личность погибшего была установлена.

close Рентгеновские снимки Адольфа Гитлера, сделанные в 1944 году European Journal of Internal Medicine 2018

Дополнительное подтверждение появилось в 2017 году. Французский антрополог Филипп Шарлье исследовал челюсть, хранящуюся в архиве ФСБ. Он зафиксировал следы цианида и полное совпадение с прижизненными рентгеновскими снимками Гитлера, находящимися в США. Эти данные стали международным подтверждением советских выводов.

После войны

После следственных мероприятий в 1948 году Линге и Гюнше были освобождены, однако 15 мая 1950 года Военным трибуналом МВД по Ивановской области они были приговорены к 25 годам исправительно-трудовых лагерей по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года. Срок отбывания наказания был установлен с 6 апреля 1950 года. В 1955 году, в рамках договоренностей с правительством ФРГ, оба были депортированы в Германию.