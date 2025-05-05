Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вере Брежневой сделали предложение на концерте

В Алма-Ате посетитель концерта Веры Брежневой сделал предложение певице
close
veravera/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинской певице, экс-солистке группы «ВИА Гра» Вере Брежневой сделали предложение во время концерта в Алма-Ате. Об этом сообщает портал «Страсти» со ссылкой на опубликованное в соцсетях видео.

Во время выступления в Казахстане Вера со сцены пообщалась с поклонником, который преподнес ей большой букет алых роз и попросил выйти за него замуж. Брежнева в ответ спросила, есть ли у него квартира в Алма-Ате.

«Бизнес есть? То есть, если я останусь, вы сможете меня прокормить?» — пошутила она.

Мужчина ответил артистке, а потом поцеловал в руку и щеку.

После начала специальной военной операции Брежнева закрыла свое ИП в России и вместе с мужем Константином Меладзе уехала из страны. Спустя год СМИ сообщили, что певица лишилась вида на жительство в РФ. Причиной стало «аннулирование документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации».

В феврале 2023 года супруги выставили на продажу особняк в Подмосковье. Примерно в тот же период артистка подтвердила развод с Меладзе. Супруги расстались после восьми лет брака.

Ранее стало известно, что Вера Брежнева сдает недвижимость в Москве за 300 тысяч рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами