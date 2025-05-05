Вере Брежневой сделали предложение на концерте

Украинской певице, экс-солистке группы «ВИА Гра» Вере Брежневой сделали предложение во время концерта в Алма-Ате. Об этом сообщает портал «Страсти» со ссылкой на опубликованное в соцсетях видео.

Во время выступления в Казахстане Вера со сцены пообщалась с поклонником, который преподнес ей большой букет алых роз и попросил выйти за него замуж. Брежнева в ответ спросила, есть ли у него квартира в Алма-Ате.

«Бизнес есть? То есть, если я останусь, вы сможете меня прокормить?» — пошутила она.

Мужчина ответил артистке, а потом поцеловал в руку и щеку.

После начала специальной военной операции Брежнева закрыла свое ИП в России и вместе с мужем Константином Меладзе уехала из страны. Спустя год СМИ сообщили, что певица лишилась вида на жительство в РФ. Причиной стало «аннулирование документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации».

В феврале 2023 года супруги выставили на продажу особняк в Подмосковье. Примерно в тот же период артистка подтвердила развод с Меладзе. Супруги расстались после восьми лет брака.

Ранее стало известно, что Вера Брежнева сдает недвижимость в Москве за 300 тысяч рублей.