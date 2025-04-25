В Башкирии юноша впал в кому после попытки разнять драку в гостях

Школьник из Башкирии попал в больницу после конфликта в гостях. Об этом сообщает Mash Batash.

Инцидент произошел в Калтасинском районе. По данным Telegram-канала, 15-летний молодой человек отправился к другу с ночевкой. Там он проводил время с «сомнительной» компанией юношей, которые были старше.

В какой-то момент между гостями завязалась драка, 15-летний школьник разнял участников, но 17-летнему подростку это якобы не понравилось, и юноша избил пострадавшего.

Прибывшие на место медики госпитализировали школьника, у него обнаружили гематомы и отек мозга. В больнице пострадавший впал в кому, но вывести пациента из нее не получилось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого в Братске молодые люди напали на юношу в подъезде и избили. Полицейские установили всех участников и задержали. Сам пострадавший в МВД не обращался, сотрудники ведомства обнаружили видео конфликта в соцсетях.

Ранее ссора двух матерей в российском детсаду закончилась дракой и сотрясением мозга.