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В российском городе на турнире по MMA произошла массовая драка

МВД: массовая драка с участием зрителей произошла на турнире по MMA в Сургуте

В Сургуте на турнире по MMA «Смешанные боевые искусства» произошла массовая драка с участием зрителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Отмечается, что турнир проходил в торговом центре. В какой-то момент зрители выбежали на октагон, чтобы разнять спортсменов, которых не смог остановить даже рефери. Тогда организаторы и члены команд беспрепятственно перелезли через ограждение. В результате произошла массовая потасовка.

«По данному факту проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение», — поделились в МВД.

До этого в Саратове во время Национальной молодежной хоккейной лиги произошла массовая драка с участием зрителей и хоккеистов.

Драка всех против всех случилась во время матча плей-офф между саратовским клубом «Кристалл» и подмосковным «Гранитом». В ней участвовали как основной состав команды, так и запасные игроки, а также арбитры. При этом зрители провоцировали дерущихся с трибун.

Ранее драки хоккеистов сборных США и Канады связали с заявлениями Трампа.

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