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19-летняя нижегородка избила мужчину ногами по голове ради хайпа и выложила в соцсети

В Нижнем Новгороде девушка напала на мужчину ради видео для соцсетей
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Кадр из видео/Telegram-канал «Мой Нижний Новгород»

Жительница Нижнего Новгорода напала на молодого человека. Об этом сообщает «Мой Нижний Новгород».

На опубликованных в Telegram-канале кадрах видно, как девушка избивает мужчину ногами по голове и другим частям туловища, сам пострадавший тем временем закрывает лицо руками. При этом все происходящее снимают знакомые девушки.

Вскоре после избиения на место прибыли медики. Игнорируя присутствие фельдшера, девушка несколько раз ударила молодого человека ногами по голове.

По данным канала, в день инцидента пострадавшего избили знакомые 19-летней девушки, затем за дело принялась она. Известно, что у нее есть свой Telegram-канал, куда она выкладывает подобные видео с разными участниками. Соответствующие кадры она снимает якобы ради хайпа. Владелица заявляет, что «ей ничего не будет».

По мнению местных жителей, полиция не реагирует на ситуацию должным образом.

Ранее в Калужской области двое пьяных мужчин жестоко избили ветерана СВО.

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