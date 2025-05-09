Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной Победы

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Русской православной церкви.

Глава государства отметил, что именно мужество, сила воли и несгибаемый дух помогли предкам — отцам, дедам и прадедам — отстоять свободу и независимость страны, нанести поражение нацизму и спасти Европу и весь мир. По его словам, моральным и патриотическим долгом нынешнего поколения является быть достойными этого бессмертного подвига и честно служить своей Родине.

«Сегодня, когда наша страна проходит через нелегкие испытания, отстаивая свои национальные интересы и духовно-культурную идентичность, особенно важно защищать историческую правду, сохранять живую преемственность поколений, приверженность вековым устоям и традициям», — отметил президент.

Путин пожелал патриарху успехов и всего наилучшего в его служении. Также он понадеялся, что сотрудничество органов государственной власти и РПЦ будет продолжать помогать сплочению народа, укреплению суверенитета России, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию современников.

Ранее солдаты исполнили песню Виктора Цоя «Группа крови» на репетиции парада Победы.