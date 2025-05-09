Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной Победы

Путин заявил, что мужество и сила духа помогли отстоять свободу Родины
close
Сергей Карпухин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Русской православной церкви.

Глава государства отметил, что именно мужество, сила воли и несгибаемый дух помогли предкам — отцам, дедам и прадедам — отстоять свободу и независимость страны, нанести поражение нацизму и спасти Европу и весь мир. По его словам, моральным и патриотическим долгом нынешнего поколения является быть достойными этого бессмертного подвига и честно служить своей Родине.

«Сегодня, когда наша страна проходит через нелегкие испытания, отстаивая свои национальные интересы и духовно-культурную идентичность, особенно важно защищать историческую правду, сохранять живую преемственность поколений, приверженность вековым устоям и традициям», — отметил президент.

Путин пожелал патриарху успехов и всего наилучшего в его служении. Также он понадеялся, что сотрудничество органов государственной власти и РПЦ будет продолжать помогать сплочению народа, укреплению суверенитета России, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию современников.

Ранее солдаты исполнили песню Виктора Цоя «Группа крови» на репетиции парада Победы.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами