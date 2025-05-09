В Хабаровске произошел сбой в мобильной связи и интернет-подключении

Массовый сбой в мобильной связи и при подключении к интернету произошел в Хабаровске. Об этом пишет aif.ru.

По информации издания, многие местные жители столкнулись с трудностями при использовании популярных онлайн-сервисов и загрузке сайтов. Большинство пользователей, у которых возникли проблемы, находятся в центральных районах города.

Министерство цифрового развития и связи Хабаровского края в Telegram-канале сообщило, что 9 мая на территории региона действительно могут наблюдаться сбои в работе мобильного интернета. Как рассказали в ведомстве, доступ к сети должен стабилизироваться к 14:00 по местному времени (7:00 мск).

«Просим жителей с пониманием отнестись в случае появления проблем с подключением», — говорится в заявлении.

В преддверии Дня Победы в Москве ввели масштабные ограничения. Ожидается, что в праздничные дни мобильный интернет и сотовая связь в российской столице будут работать с перебоями. Кроме того, власти распорядились перекрыть часть улиц и закрыть станции метро. При этом похожие ограничения ввели и в ряде других регионов страны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как справиться с тревогой на фоне перебоев в работе интернета.