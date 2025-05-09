Вильфанд рассказал о погоде в Москве в День Победы

Вильфанд сообщил, что погода в Москве в День Победы будет холодной

Холодная погода прогнозируется в Москве в День Победы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

«Погода будет холодной. Температура будет ниже нормы примерно на 6 — 6,5°C», — отметил он.

В послеполуденные часы воздух прогреется до +9…+11°C, а в период с девяти до 12 часов температура будет не выше +6…+8°C. Ночью в столице температура не поднимется выше +3°C, уточнил синоптик.

По его словам, не исключены осадки, особенно на севере Московской области — не более 1 мм за весь день.

Скорость ветра в праздничный день составит 5-7 метров в секунду, добавил руководитель Гидрометцентра.

Накануне Вильфанд сообщил, что с 10 по 12 мая жителей столичного региона ожидают небольшие осадки и температура на 5-6°C ниже нормы. Температура ночью будет в диапазоне от 0 до +5°C, днем — от +9 до +14°C. По словам Вильфанда, приближение к норме стало бы позитивным фактором, однако в ближайшее время этого не ожидается.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что потепление ждет жителей и гостей Москвы в середине мая. По ее словам, с четверга по субботу, 15–17 мая, воздух прогреется до +16...+17°C. Однако синоптик призвала не ждать всплеска тепла, как в апреле.

Ранее синоптик опроверг прогнозы об аномальной жаре и смерчах летом.