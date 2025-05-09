В Госдуме рассказали, куда не стоит прикреплять георгиевскую ленту

Георгиевскую ленту не стоит прикреплять на сумки, автомобили или ниже локтевого сгиба — для этого предмета существует четкий регламент ношения. Об этом в комментарии телеканалу RT рассказала заместитель председателя комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба «Волонтеров Победы» Ольга Занко.

«Георгиевская лента — это символ, который переплетает прошлое, настоящее и будущее. Это наша гордость за всех защитников Отечества разных исторических периодов. Давайте носить её осознанно и с уважением, передавая детям память о великом подвиге и великой истории России», — призвала Занко.

Она также напомнила, что за ношение георгиевской ленты в неуважительном ключе существует серьезный штраф. До трех млн рублей или лишение свободы сроком до трех лет грозит за осквернение ленты.

До этого в Нижегородской области установили рекорд, подняв в небо гигантскую Георгиевскую ленту.

Ранее стало известно, как в странах бывшего СССР отмечают день Победы.