На норвежском архипелаге прошли праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы

На норвежском архипелаге Шпицберген прошли праздничные мероприятия в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается в Telegram-канале российского генконсульства.

По данным ведомства, 8 мая в поселке Пирамида сотрудники генерального консульства, работники треста «Арктикуголь» и представители Российского научного центра на архипелаге возложили цветы к мемориалу шахтерам-полярникам.

До этого агентство ТАСС сообщало, что на Камчатке шествие войск открыло торжественное празднование Дня Победы 9 мая в России. В центре Петропавловска-Камчатского также стартовал показ театрализованной постановки, посвященной основным событиям Великой Отечественной войны в хронологическом порядке,

В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Торжества пройдут по всей России. Всего более 170 событий вошли в план мероприятий, приуроченных к памятной дате. Среди ключевых событий — акции «Свеча памяти», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».

Ранее в Нижегородской области установили рекорд, подняв в небо гигантскую Георгиевскую лент.