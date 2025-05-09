На Камчатке поймали педофила

Полиция задержала на Камчатке мужчину, насиловавшего падчерицу на протяжении 7 лет

Полиция задержала на Камчатке мужчину, насиловавшего падчерицу на протяжении 7 лет. Об этом сообщает газета «Аргументы и факты».

«Подозреваемый, работающий водителем в крупной энергетической компании региона, стал фигурантом уголовного дела по трем статьям, связанным с сексуальными преступлениями. Если его вина будет доказана, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение, учитывая, что жертва была младше 14 лет», — сообщает издание.

Уточняется, что развратные действия в отношении падчерицы мужчина начал совершать начиная с девяти лет. В полицию об этом сообщила 44-летняя мать девочки.

До этого в Ленинградской области 57-летнего мужчину задержали по подозрению в совращении 12-летней внучки.

После начала домогательств школьница на протяжении двух лет не решалась рассказать о происходящем взрослым. После очередного эпизода она обратилась на телефон доверия. Психолог, выслушавший ребенка, сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Ранее в Татарстане педофил надругался над пятью детьми и шантажировал их.